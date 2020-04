Brussel

Het initiatief wordt vandaag gepresenteerd, heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekendgemaakt. De financiële steun is vooral bedoeld voor de door de coronacrisis zwaar getroffen EU-landen Italië en Spanje, maar is ook beschikbaar voor andere lidstaten. 'Het idee erachter is simpel', zei de Duitse. 'Als bedrijven geen werk meer hebben door een tijdelijke externe schok als de corona-uitbraak, dan zouden ze hun werknemers niet hoeven te moeten ontslaan. Ze blijven in dienst, en zouden intussen nieuwe vaardigheden kunnen leren waar zowel het bedrijf als de werknemers van profiteren. Intussen kunnen ze de huur blijven betalen en hun boodschappen doen.'

Volgens verschillende Europese media wil de commissie hiervoor circa 100 miljard euro op de kapitaalmarkt lenen, waarvoor de EU-begroting en de lidstaten garant zouden staan. Lidstaten kunnen dan van de commissie gunstige leningen krijgen om tijdelijke uitkeringen en betaalde werktijdverkorting te financieren, zodat massale ontslagen worden voorkomen. Tijdens de financiële crisis zette het dagelijks EU-bestuur ook de EU-begroting in als garantie voor goedkope leningen aan Griekenland, Portugal en Ierland.

Het initiatief is 'Sure' gedoopt door de commissie. 'We hebben lessen geleerd van de financiële crisis in 2008. Lidstaten die toen op dit instrument een beroep deden hebben miljoenen mensen geholpen om hun baan te houden en bedrijven door de crisis gesleept met hun werknemers.'

Het Europese syndicaat van vakbonden is 'zeer ingenomen' met het initiatief. 'De situatie van werknemers verslechtert door de coronacrisis per uur. Het laatste wat Europa nodig heeft is massale werkloosheid en nog een crisis', aldus een woordvoerder. <