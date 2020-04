Nucleaire marineschepen besmet met corona. ‘Krappe ruimte waar de mensen dicht op elkaar werken’

Op Amerikaanse nucleaire vliegdekschepen, een Russische nucleaire aanvalsonderzeeër en een Nederlandse onderzeeboot zijn bemanningsleden besmet met het coronavirus. De commandant van de USS Roosevelt heeft in een brief zelfs dringend om hulp gevraagd voor zijn ruim vierduizend bemanningsleden.

Guam – Zapadnaya Litsa

‘De verspreiding van de ziekte gaat door en neemt toe. Op een paar uitzonderingen na is geen van de bemanningsverblijven geschikt voor quarantaine of isolatie. Duizenden bemanningsleden behoren volgens de richtlijnen in quarantaine. Doortastende actie is nodig. De meerderheid van de bemanning moet van boord’. Het zijn enkele zinnen uit de vier pagina’s tellende brief waarmee commandant Brett Cr..

