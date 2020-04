Tearfund: deze vier bedrijven zijn verantwoordelijk voor het verbranden van miljarden flesjes

Multinationals Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé én Unilever zijn in zes (ontwikkelings)landen verantwoordelijk voor een half miljoen ton verbrand of gedumpt plastic per jaar. De CO2-uitstoot van het verbranden van plastic komt overeen met die van twee miljoen auto’s. Dat blijkt uit onderzoek van Tearfund, een Britse christelijke organisatie voor armoedebestrijding.