Meisje België (12) overlijdt aan corona

Het aantal overleden coronapatiënten in België is opgelopen tot 705. Onder hen is volgens de gezondheidsautoriteiten een meisje van twaalf jaar.

Brussel

Volgens viroloog Steven Van Gucht is het overlijden van het jonge meisje, maandag, 'uitzonderlijk'. De toestand van het meisje ging plotseling hard achteruit na drie dagen koorts. 'We willen onze diepe steun betuigen', zei hij. 'Waarom het soms misloopt, weten we niet. Dit moet per geval onderzocht worden.'

De afgelopen 24 uur zijn 98 mensen overleden in België, maar er kwamen daarnaast nog 94 meldingen binnen 'met terugwerkende kracht'. Daardoor is het aantal in een klap van 513 opgelopen tot 705.

Er zijn 485 nieuwe patiënten opgenomen, waardoor er nu 4.920 mensen in het ziekenhuis liggen. Van hen liggen er 1.021 op de intensive care. <