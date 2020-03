Duitsland vindt niet dat het beter is en heeft meer behoefte aan duidelijkheid

Kleef

Twee momentopnamen bij de oosterburen.

Woensdag, 1 april, gaat in Emmerich de coronatest drive-in van start. Dat werkt zo, in die stad aan de Rijn: je belt de huisarts als je symptomen hebt of denkt dat een test nodig is. De huisarts belt je terug en vertelt je wanneer je waar moet langskomen, met de auto. Terwijl je daarin blijft zitten, wordt de test afgenomen. De uitslag volgt uiterlijk binnen een week en de verzekering betaalt.

