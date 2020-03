Enorme exodus in India door ‘lockdown’, ‘honderden miljoen mensen verloren hun baan en inkomen’

De lockdown die de Indiase regering afgelopen week heeft afgekondigd om de coronacrisis in te dammen, is uitgelopen op een enorme exodus. Dagloners trekken massaal terug naar het platteland. Met alle mogelijke gevolgen van dien.

Duizenden arbeidsmigranten verdrongen zich zaterdag in Delhi, in de hoop toch een bus de stad uit te kunnen nemen. (beeld Bhuvan Bagga / AFP)

New Delhi

‘Ik zoek jullie vergeving. Maar ik moest bepaalde besluiten nemen die jullie in grote moeilijkheden hebben gebracht.’ Zo vroeg de Indiase premier Narendra Modi zondagavond op televisie om begrip voor de vrijwel totale lockdown van het hele land. In plaats dat iedereen in zijn woning bleef, heeft de maatregel geleid tot wat The Indian Express en andere media ‘de grootste exodus’ sinds de scheidi..

