Coronavirus klopt aan de poorten van Kamp Moria op Lesbos

Vier mensen op het Griekse eiland Lesbos zijn besmet met het coronavirus. De eerste besmetting werd al gemeld op 16 maart. Uitbraak in het vluchtelingenkamp Moria zou een humanitaire ramp betekenen.

Mytilini

Niet zo lang geleden was Hizkia de Jong (Artsen Zonder Grenzen) nog in kamp Moria, op Lesbos. ‘Toen al was de situatie belabberd. Die tentjes vlak op elkaar, het prikkeldraad waaraan mensen zich openhalen, schurft, allerlei infecties, echt de ideale voedingsboden voor een uitbraak van corona.’

Er wordt gescreend op symptomen door de ruim honderd mensen van AzG op Lesbos, maar dat is onbegonnen werk; ‘de meeste mensen hoesten en kuchen altijd al. En hoe moet je handen wassen zonder water en zeep, of sociale afstand houden als je als groep naar de voedselverstrekking gaat?’

