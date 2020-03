Isolatie Wuhan versoepeld na lockdown

Wuhan

Even na middernacht arriveerde weer een passagierstrein in Wuhan. De autoriteiten sloten de metropool met 11 miljoen inwoners in januari af van de buitenwereld om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het verlaten van de stad is nog steeds niet toegestaan. De stad is nog niet helemaal virusvrij. Er liggen nog steeds ruim 2500 mensen in ziekenhuizen. Op andere plekken in China stonden op stations lange rijen met mensen die op treinen naar Wuhan wilden stappen. In Shanghai controleerden medewerkers met mondmaskers de temperatuur van passagiers. <