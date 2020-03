‘Corona slaat in arme landen extra hard toe’

Het aantal coronabesmettingen in Afrikaanse landen lijkt tot nu toe beperkt.

Zelfs wanneer de corona-epidemie van tijdelijke duur is, zijn de gevolgen voor arme landen groot, zegt ontwikkelingseconoom Peter Lanjouw van de Vrije Universiteit. (beeld )

Maar de kans is klein dat arme landen de dans ontspringen, zegt ontwikkelingseconoom Peter Lanjouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Ik maak mij ernstige zorgen.’

Amsterdam

Het coronavirus maakt wereldwijd veel slachtoffers. Maar in ontwikkelingslanden zullen ook de economische gevolgen slachtoffers maken, zegt hoogleraar ontwikkelingseconomie Peter Lanjouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij wijst op de lockdown die de overheid in India heeft ingesteld. ‘Dat treft honderden miljoenen Indiërs die nu al rond de armoedegrens leven. Zij kunnen hun huis nie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .