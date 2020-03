Trump en Xi leggen hun vete bij

De Amerikaanse en Chinese leiders Trump en Xi hebben vrijdag in een telefoongesprek tot samenwerking besloten in de strijd tegen het coronavirus.

Washington

De twee wereldmachten stonden de afgelopen tijd lijnrecht tegenover elkaar, maar willen de crisis nu samen te lijf gaan. Dat gebeurde op de dag dat het aantal bevestigde besmettingen in de VS voor het eerst hoger was dan dat in China. ‘Net een heel goede conversatie gehad met president Xi van China’, tweette Trump. ‘China heeft veel meegemaakt en heeft een goed begrip gekregen..

