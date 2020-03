Nederland maakt zich impopulair in Europa

Nederland ligt vol onder vuur in Brussel. Donderdagnacht blokkeerde premier Mark Rutte – tot woede van zijn zuidelijke collega’s – de inzet van honderden miljarden euro’s uit het Europees noodfonds om de coronacrisis te bestrijden.

Het kabinet was vrijdag voor de wekelijkse ministerraad uitgeweken naar de Rolzaal. Deze zaal is groter dan de Trêveszaal, zodat men, om besmetting met het coronavirus te voorkomen, verder uit elkaar kan zitten. (beeld anp / Bart Maat)

Brussel

Eerder deze week kreeg minister Wopke Hoekstra van Financiën de volle laag. In antwoord op een financiële noodkreet van het door corona zwaar getroffen Italië, suggereerde hij een onderzoek naar financiële buffers. Oftewel: had je maar beter op je centjes moeten passen. ‘Dit laat wonden achter’, zegt een diplomaat.

De Portugese premier António Costa spuwde donderdag nogmaals zijn gal over de ‘walgelijke’ en ‘kleinzielige’ opmerkingen van de Nederlandse minister. En niemand in Brussel is vergeten hoe vorige maand de ‘vrekkige’ opstelling van Rutte op zware verwijten van bondskanselier Angela Merkel (‘kinderlijk gedrag’) en EU-president Charles Michel (..

