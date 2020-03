Westminster brandhaard van coronavirus

Londen

Beiden zijn nog wel in staat om ‘thuis’, vanuit zelfisolatie, door te werken. Het schokkende nieuws bewijst dat Westminster een broeinest van de pandemie is. Johnsons topadviseur Dominic Cummings rende weg uit de ambtswoning, wat symbolisch was voor het drama op Downing Street. Elders in het land overleden vrijdag liefst 181 Britten aan de ziekte, een record.

‘Er is veel COVID-19 in Westminster.’ Met deze mededeling luidde de epidemioloog Neil Ferguson een week geleden de alarmklok. De regeringsadviseur was zelf besmet geraakt, daags nadat ook staatssecretaris van Volksgezondheid Nadine Dorries positief was bevonden. Nadat meerdere parlementariërs de ziekte bleken te hebben, besloten Lagerhuisleden iets verder van elkaar te gaan zit..

