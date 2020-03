Diepblauwe, glasheldere luchten in tijden van corona

Op beelden die de Sentinel-5P-satelliet verzamelde, is duidelijk te zien dat er veel minder vervuilende stoffen worden uitgestoten in China, Italië en Nederland. De rode vlekken stellen de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht voor. Voor deze afbeeldingen zijn de metingen van verschillende dagen gecombineerd, om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen. Dit omdat metingen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van het weer - zo kan de satelliet bijvoorbeeld niet door wolken heen 'kijken'. Door het mooie weer van de afgelopen dagen heeft het KNMI extra metingen kunnen doen boven Nederland. (beeld KNMI)

Je merkt het aan je luchtwegen, je ziet het aan de diepblauwe, glasheldere lucht en het uitstekende zicht: de luchtvervuiling in Nederland is deze weken erg laag. Bijna in het hele land is het verre uitzicht nu vijftig kilometer en zelfs meer, meldt de weer-app Weer & Radar. Satellietbeelden tonen het in één oogopslag: wat eerst vies was en onder dekens van smog verborgen, met name delen va..

Een kind begrijpt het en de satellietfoto’s vanuit de ruimte geven je alleen maar gelijk. Maar toch is de situatie ingewikkelder dan het lijkt. Wetenschappers vinden het te vroeg voor grote uitspraken en cijfers.

