Zuid-Afrika in lockdown, voor Zimbabwe is virus toch geen straf van God

Zuid-Afrika is sinds donderdagnacht in volledige lockdown. Zelfs de hond mag niet meer uitgelaten worden, schrijft BBC World.

Johannesburg

Van de Afrikaanse landen is Zuid-Afrika met een kleine duizend officiële besmettingen het zwaarst getroffen door het coronavirus. Het is voor het eerst in de moderne geschiedenis van Zuid-Afrika, in 1994 werd het een democratie, dat het land in een lockdown gaat. De maatregel gaat minstens drie weken duren.

De Zuid-Afrikanen mogen alleen nog maar naar buiten om gezondheidsredenen en voor eten en drinken - het aanschaffen van alcoholische dranken en sigaretten is tijdelijk niet toegestaan. Shoppen, wandelen, zelfs de hond uitlaten en kerkdiensten: het is allemaal verboden. Veiligheidsdiensten moeten er op toezien dat de Zuid-Afrikanen zich aan de maatregel houden. Op overtreding staan boetes of ..

