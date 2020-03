Corona bereikt Libië, burgeroorlog laait op

Nu het coronavirus ook Libië heeft bereikt, is de Libische regering meteen in actie gekomen. Niet tegen het virus, maar tegen het leger van kolonel Khalifa Haftar.

Tripoli

Regeringstroepen vielen woensdag diverse bases aan van Haftars Libische Nationale Leger (LNA), dat spoedig volop de tegenaanval inzette. De burgeroorlog in Libië woedt weer in alle hevigheid.

Dinsdagavond maakten de Libische gezondheidsautoriteiten bekend dat het eerste geval van besmetting was geconstateerd. De patiënt, een man over wie verder niets werd meegedeeld, ligt in een ziekenhuis in de hoofdstad Tripoli.

