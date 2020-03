Bekentenis voor aanslag op moskee Christchurch

Christchurch

Tot dusver had de 29-jarige Brenton Tarrant volgehouden onschuldig te zijn. Dat overtuigde niemand, want hij had een deel van de aanslag live uitgezonden op Facebook. Donderdag verklaarde hij in een haastig ingelaste zitting schuldig te zijn aan alle aanklachten. Hij kan een levenslange gevangenisstraf tegemoet zien. Het vonnis volgt later dit jaar.

Op 15 maart 2019, aan het begin van het vrijdagmiddaggebed, drong de zwaarbewapende Tarrant de al-Noor-moskee in Christchurch binnen en schoot daar op alles wat bewoog. Later deed hij hetzelfde bij een andere moskee in de stad. Naast de 51 doden vielen er tientallen gewonden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .