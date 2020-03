Zelfs voor Donald Trump is de kritische adviseur Fauci onaantastbaar

Washington

Waar is dr. Fauci?, vroegen Amerikanen zich bezorgd af op Twitter, toen de befaamde immunoloog maandag op de dagelijkse persconferentie niet achter president Donald Trump op het podium stond. Zou Trump hem misschien een douw hebben gegeven?

De 79-jarige directeur van het Nationale Instituut voor Allergieën en Besmettelijke Ziekten is de belangrijkste adviseur van president Trump in de strijd tegen de coronapandemie, die nu ook de Verenigde Staten stevig in haar greep heeft. Dag in dag uit verschijnt hij op de persconferenties waar Trump de bevolking op de hoogte houdt van de maatregelen die de regering neemt om het virus in t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .