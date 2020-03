Amerikanen hamsteren kogels om corona

Rijst, pasta, desinfecteermiddelen en wc-papier zijn niet alleen in Nederland veel verkocht de afgelopen week. In andere landen waren deze levensmiddelen eveneens in trek.

Dat geldt ook voor Amerika, waar nog een totaal ander product populair bleek: kogels.

Amersfoort

Wereldwijd doken deze week foto’s op van lege schappen in de supermarkt, ook in Nederland. Met name over het massale inslaan van wc-papier was veel te doen. Uit een rondgang langs de internationale media blijkt dat Nederlanders hierin weinig verschillen ten opzichte van inwoners van andere landen. In België, Duitsland, Frankrijk, Amerika en Groot-Brittannië was hetzelfde beeld t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .