Verlaten straten in Franse steden

Frankrijk zit sinds dinsdag ‘op slot’. Niemand mag nog naar buiten zonder geldige reden en een officieel papier. De binnenstad van Grenoble is dan ook doods en verlaten, terwijl er nu eigenlijk hard campagne gevoerd had moeten worden voor de gemeenteraadsverkiezingen die tot nader order zijn uitgesteld.

Grenoble

Martine loopt met haar boodschappen in de ene en de desinfectiegel in de andere hand door de verlaten binnenstad. ‘Ik behoor tot de risicogroep’, vertelt de zeventigjarige, die samen met haar man en een dochter een appartement in de binnenstad bewoont. Om de andere dag gaat een van hen drieën even naar de kleine supermarkt op twintig meter afstand. Om de beurt.

