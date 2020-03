Oude oorlogen worden nieuwe ruzies in Europa

Minstens zeventien keer voerden Rusland en Polen oorlog. En in de geschiedschrijving doen ze het nog eens over.

Cavalerie in de Poolse speelfilm 1920 Bitwa Warszawska uit 2013. (beeld wikiemedia)

Ook over het Wonder aan de Wisla, in 2020 honderd jaar geleden, lopen de interpretaties uiteen.

Warschau-Moskou

In de Poolse hoofdstad Warschau moet een nieuw monument verrijzen. Op het Plac na Rozdrozu (het ‘Tweesprongplein’) komt een 23 meter hoge zuil, ontworpen door de architect Mirosław Nizio. Het is een kruising tussen een obelisk en een wenteltrap, met bovenin het jaartal 1920. Nizio noemt het een ‘gnomon’, de staaf van een zonnewijzer de zijn schaduw werpt op het juiste uur.

