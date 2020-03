Voetballers leveren (verplicht) salaris in om club en personeel te helpen

Voetballers van Borussia Mönchengladbach leverden vrijwillig salaris in om zo de banen van het 'gewone' personeel te verzekeren. (beeld Uwe Kraft / afp)

Sion, Zwitserland

Bijna alle Europese competities liggen stil, waardoor clubs veel inkomsten mislopen. Ondertussen moeten de salarissen worden doorbetaald. Clubs met minder vet op de botten voelen zich gedwongen om rigoureuze maatregelen te nemen.

Zo maakte Heart of Midlothian, actief op hoogste Schotse niveau, bekend per 1 april alle salarissen te halveren om zo het hoofd boven water te kunnen houden. Deze maatregel van eigenaresse Ann Budge treft zowel spelers, trainers als overig personeel. Voor die laatste groep zal de klap het hardst zijn. Voetballers van ‘Hearts’ zullen even slikken, maar verdienden vóór de maatregel gemiddeld 1..

