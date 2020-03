Kim Jong-un is zelf de bestrijder van het virus

Duizenden Noord-Koreanen zitten of zaten in quarantaine; honderden patiënten, vooral soldaten, zouden al zijn overleden.

Een arbeider controleert de productie van flesjes desinfecterende vloeistof in zeepfabriek Ryongaksan in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. (beeld afp / Kim Won Jin)

Noord-Korea houdt de scholen dicht tot 15 april en probeert in andere landen medische hulp te krijgen. Maar een verband met corona wordt officieel niet gelegd.

Pyongyang

Het bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan een ziekenhuis in aanbouw, in de buitenwijken van de hoofdstad Pyongyang, leek sensationeel. Hij was er dinsdag, zonder mondkapje. Volgens de NOS zei hij zich ‘miserabel en zelfkritisch te voelen dat hij niet de juiste medische diensten aan zijn volk kan bieden’. Daarom moet het ultramoderne ziekenhuis in oktober klaar zijn, w..

