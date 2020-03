Abortus is in Nieuw-Zeeland niet langer een misdrijf

Wellington

‘Meer dan veertig jaar lang was abortus de enige medische ingreep die in Nieuw-Zeeland werd beschouwd als een misdrijf. Maar van nu af aan zullen abortussen worden behandeld als een gezondheidsprobleem’, sprak justitieminister Andrew Little. Bij de oude wet stuitte een vrouw die abortus wenste op veel hindernissen, aldus Little. Vrouwen zullen voortaa..

Voorheen moesten twee artsen goedkeuring geven om een abortus te laten plaatsvinden. Een zwangerschap beëindigen was alleen toegestaan wanneer de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de zwangere vrouw ‘serieus gevaar’ liep. Onder andere incest en aangeboren afwijking(en) staan in de Crimes Act 1961 als redenen om legaal abortus te plegen in het ..

