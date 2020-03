Bergamo is een spookstad, waar continu klokken luiden. Nabestaanden mogen na de dood van hun familielid niet in de buurt van het lichaam komen.

Een medewerker van de monumentale begraafplaats van Bergamo sluit de poorten nadat een lijkwagen binnengereden is. De medewerker draagt een gezichtsmasker. (beeld afp / Piero Cruciatti)

Wie sterft aan corona, is zelfs na de dood eenzaam in Noord-Italië.

Rome

Ilaria Bonfanti zette dit weekend haar tablet aan om via een internetverbinding afscheid te nemen van haar stervende oma. Hoewel ze vlakbij overleed, was het vanwege besmettingsgevaar van het coronavirus onmogelijk haar grootmoeder op te zoeken, waardoor de laatste woorden tot haar kwamen via een beeldscherm, bovendien gesmoord door het verplichte mondkapje.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .