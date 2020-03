Gebrek aan corona-strategie in India baart miljoenensteden zorgen

Hoewel er met ‘slechts’ 276 bevestigde coronapatiënten in India geen reden lijkt te zijn voor paniek, denken inwoners daar anders over. Indiase media wijzen naar de Spaanse griep van een eeuw geleden.

Bezoekers van de Lotus Tempel in New Delhi (India) dragen mondkapjes om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus. (beeld Money Sharma / afp)

New Delhi

Met meer dan vierhonderd miljoen mensen in Indiase steden, is de angst groot dat het coronavirus zich snel verspreidt in India. Volgens de overheid is van 276 burgers bevestigd dat ze besmet zijn geraakt. Daarmee lijkt de uitbraak in een land met 1,3 miljard inwoners redelijk onder controle te zijn. Maar met de aanpak van de regering zijn inwoners niet tevreden.

De autoriteiten slaan het dringende advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), om zoveel mogelijk mensen te testen op het virus, in de wind. Volgens India is het niet zo ernstig gesteld zijn met de verspreiding van het virus, in vergelijking met andere landen. Daarom worden alleen burgers die terugkomen van een reis uit een land dat is getroffen door het virus, of mensen die in contac..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .