Het coronavirus gaat rond, en Britse minister wil ‘betere relatie met de EU’

Hoe nu verder met de gesprekken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over hun nieuwe relatie? Het coronavirus gooit roet in het eten. Komt er uitstel?

Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari geen EU-lid meer, maar houdt zich nog wel aan de Europese spelregels. De gesprekken gaan sindsdien over de vraag, hoe de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk per 1 januari 2021 wordt, wanneer de overgangsperiode afloopt.

Vandaag zou de tweede ronde van start gaan tussen Europese en Britse vertegenwoordigers over de vraag, hoe de Brexit verder vorm krijgt. Het overleg werd echter afgeblazen als gevolg van de coronacrisis.

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.