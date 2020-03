Italië: 25 miljard om ‘een dijk te bouwen’

Inwoners van Rome laten de hond uit in de wijk Borgo Pio. (beeld epa / Angelo Carconi)

Het coronavirus had in Italië dinsdagavond al meer dan 31 duizend mensen besmet en in de afgelopen drie dagen stierven bovendien 1.059 mensen. Daarom zal het waarschijnlijk nog weken duren eer de meeste winkels, restaurants, bedrijven en hotels weer open mogen. Om de gigantische economische gevolgen van die beslissing zo veel mogelijk op te vangen, presenteerde Conte maandag een verregaand econ..

Zo worden er miljarden extra euro’s in de gezondheidszorg geïnvesteerd, komen er fondsen voor getroffen bedrijven en families, net als staatsgaranties voor de banken.

