Duitsland: ‘Alomvattend beschermingsschild’

Volkswagen heeft dinsdag een productiestop voor onbepaalde tijd aangekondigd en in de Duitse media gaan geruchten dat vliegtuigbouwer Airbus binnenkort staatssteun nodig heeft. Experts verwachten in drie tot vier weken de eerste golf van faillissementen, vooral in de detailhandel, waar per dag ruim een miljard verlies wordt geleden. Corona bezorgt de grootste economie van Europa hartritmestoornissen.