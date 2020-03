De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft erop aangedrongen dat in heel Europa 'de meest drastische maatregelen' worden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Geneve

'Elk land, zonder uitzondering, moet de meest drastische maatregelen nemen om de dreiging van het virus te stoppen of af te remmen', zei Hans Kluge, de regiodirecteur Europa van de VN-organisatie. Kluge herinnert eraan dat Europa nu het epicentrum van de pandemie is. Hij spreekt over ongekende tijden en roept landen op samen te werken in de strijd tegen het coronavirus. Het is belangrijk dat de landen van elkaar leren en de inspanningen op één lijn brengen, aldus de WHO-directeur. Hij noemt Italië een platform voor knowhow bij de bestrijding van de epidemie. Het land was het eerste in Europa dat werd getroffen door het virus. Het aantal doden in Italië door het virus is gestegen tot boven de 2500. Het burgerbeschermingsagentschap meldde dat er de afgelopen 24 uur 345 mensen waren overleden, waardoor de teller op 2503 kwam. Het aantal besmettingen steeg van 27.980 naar 31.506. <

grenzen dicht

Reizigers van buiten de EU worden tijdelijk niet meer in Nederland en de 25 andere Schengenlanden toegelaten, tenzij hun trip essentieel is. Dat hebben EU-leiders besloten. In inreisverbod geldt niet voor EU-burgers en hun familie. Ook onder meer medisch personeel en diplomaten mogen de grens nog over. Nederland gaat ondanks de beperkingen niet helemaal op slot, zoals België en Frankrijk, zei premier Mark Rutte dinsdagavond.