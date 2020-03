Vluchtelingen zitten op een kluitje en zijn vogelvrij voor virus

Twintigduizend vluchtelingen zitten op Lesbos op een kluitje. Ze kunnen niet binnen blijven want ze hebben geen binnen, en velen hebben al een zwakke gezondheid.

Het ene ziekenhuisje op Lesbos is op geen stukken na toegerust om een dreigende uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden.

Lesbos

Voor de tweede opeenvolgende dag staan dinsdag vluchtelingen met mondkapjes voor de deur van de plaatselijke supermarkt op Lesbos. Mannen met blauwe banden om de bovenarm helpen de Afghaanse bezoekers van het beruchte vluchtelingenkamp Moria de hygiëneregels in de winkel in acht te nemen, jongens met witte banden spreken Arabische vluchtelingen aan in hun moedertaal.

