In deze landen geven supermarkten voorrang aan ouderen

Buitenlandse supermarkten komen ouderen en gehandicapten tegemoet door speciale uren in te stellen waarin alleen zij mogen komen winkelen. Ook in Nederland wordt hierover nagedacht.

Amersfoort

Ouderen maken zich zorgen over hoe ze nog boodschappen kunnen doen. Dat zei Liane den Haan, directeur van ouderenbond Anbo, in Goedemorgen Nederland. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel gaat het hamsteren in supermarkten gewoon door, ondanks oproepen van de overheid en supermarkten dat hamsteren niet nodig is en er genoeg is voor iedereen. Ouderen vragen zich ondertusse..

