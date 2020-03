België denkt na over ‘lock-down’, ‘al was het maar omdat Parijs voor velen het ijkpunt is’

Brussel

Ook België staat voor de keuze al of niet een totale ‘lock-down’ af te kondigen, zoals in Frankrijk, Spanje en Italië. In de Belgische media wordt er al vaak om gevraagd. ‘Niet stilaan tijd, maar de hoogste tijd. Als je weet dat er een tsunami op je afkomt, wacht je toch ook niet op de eerste vloedgolf om jezelf in veiligheid te brengen? De kans is reëel dat de regering-Wilmès daartoe beslis..

