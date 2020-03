Chinese criticus noemde Xi ‘clown’. Nu is hij vermist

Waar is Ren Zhiqiang? Dat vragen vrienden van de bekende Chinese criticus zich af. Ren, die de Communistische Partij meerdere keren op de vingers heeft getikt, zou zijn verdwenen nadat hij president Xi Jinping had uitgemaakt voor ‘clown’.

En hij is de enige niet. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn meer invloedrijke mensen in China vermist geraakt.

Peking

‘Ik zag daar geen keizer staan die zijn “nieuwe kleren” showde, maar een uitgeklede clown die erop stond keizer te blijven’, zo citeert China Digital Times, een krant die is gevestigd in Amerika, uit het opiniestuk van de 69-jarige Ren Zhiqiang. De Chinese criticus uit daarin zijn ongenoegen over president Xi Jinping, die afgelopen maand een toespraak heeft geho..

