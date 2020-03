Waarom Europese Unie zo verdeeld is over corona

Terwijl de ene EU-lidstaat snel gezondheidsmaatregelen nam om de coronacrisis te bezweren, reageren andere landen minder ingrijpend. Waar is de Europese Unie als je haar nodig hebt? Een uitleg in vijf vragen en antwoorden.

De export van mondkapjes is door de Europese Commissie aan banden gelegd. (beeld anp / Jean-Pierre Geusens)

Brussel

Veel critici vinden de EU laks in de bestrijding van het coronavirus. Waarom onderneemt Brussel geen gecoördineerde actie?

Als het gaat om de volksgezondheid, dan heeft de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, geen autoriteit om beleid in de hele unie uit te rollen. Bekende centrale bevoegdheden zijn het landbouwbeleid en het monetaire beleid (voor de eurolanden). Wat betreft de zorg is de afspraak dat de lidstaten zelf bepalen hoe ze deze sector in hun land organiseren.

