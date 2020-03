Wie betaalt verdwenen vakantie van Arjan van der Woerd?

En dan is het kleine lettertjes lezen. De reiswereld kan makkelijk onder terugbetalen uit. Tegoedbonnen blijken voorwaarden te hebben. Zelf cancelen is vragen om moeilijkheden.

Eindhoven

Arjan van der Woerd uit Barneveld zou samen met zijn vrouw deelnemen aan een reis naar Israël. Die werd georganiseerd door mensen van zijn kerk.

Maar begin maart was al duidelijk dat Israël geen toeristen meer zou toelaten. ‘Er was geboekt bij Goed Idee Reizen. Wij weten nog steeds niet wat nu de gevolgen zijn. Iemand van onze groep is mondeling toegezegd dat we konden kiezen uit terugbetaling van de reissom, omboeken naar een andere reis of de reis later dit jaar maken, in oktober of november. Als groep hebben we hierover nog overle..

