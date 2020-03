Tedros Adhanom Ghebreyesus is een krachtdadige leider in de strijd tegen corona

Tedros Adhanom Ghebreyesus is een van de invloedrijkste figuren in Afrika. Maar er is ook kritiek.

Genève

Waarom gaan mensen dood als we de middelen hebben om ze te redden? Het is een vraag als deze die de carrière van Tedros Adhanom Ghebreyesus, de Ethiopische topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft bepaald. Bij zijn aantreden in juli 2017 beloofde hij zich in te zetten voor de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen, ‘ook voor de armste helft van de wereld’.

