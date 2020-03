Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem dicht

Jeruzalem

De al-Aqsa-moskee in de oude stad van Jeruzalem is voorlopig gesloten wegens het coronavirus. Moslims kunnen voorlopig wel buiten op de Tempelberg (al-Haram al-Sharif) bidden, verklaarde Omar al-Kiswani, hoofd van de al-Agsa-moskee, zondag. Uit voorzorg is ook de Rotskoepel gesloten. Maar de poorten van het hele complex moeten open blijven voor degenen die willen bidden, aldus al-Kiswani. De Tempelberg met de Rotskoepel en de al-Aqsa-moskee is de op twee na heiligste plek in de islam. Israël heeft veel activiteiten beperkt om de verspreiding van het virus te voorkomen. <