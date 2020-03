China zet bezoekers eerst in isolatie

Peking

Alle buitenlanders die de Chinese hoofdstad Peking binnen willen, gaan vanaf maandag eerst veertien dagen in quarantaine vanwege het nieuwe coronavirus. Dat meldden staatsmedia zondag. Mensen van buitenaf gaan naar speciale 'quarantaine-faciliteiten'. Wat daar precies mee wordt bedoeld, is niet bekendgemaakt. Eerder werden buitenlanders al verplicht om twee weken thuis in quarantaine te gaan voordat zij naar Peking afreisden. De Chinese autoriteiten houden de aankomsten van mensen van buiten extra scherp in de gaten. In het land brak het virus eind vorig jaar uit. <