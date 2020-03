Iran: 113 doden door corona op een dag

Teheran

Het aantal doden in Iran door het nieuwe coronavirus is met 113 gestegen naar 724. Het gaat om het hoogste aantal doden in een dag. 'Mensen moeten al hun reizen annuleren en thuisblijven, zodat we de komende dagen de situatie kunnen zien verbeteren', aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. De zegsman zei ook dat het aantal besmette gevallen gestegen is met 1209 naar 13.938. 'Het goede nieuws is dat meer dan 4590 van de totale bevestigde gevallen zijn hersteld', voegde hij eraan toe. De uitbraak in Iran is een van de dodelijkste buiten China.