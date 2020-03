Vrijwel de helft van de regio Idlib is onbewoonbaar geworden als gevolg van het conflict in Noord-Syrië.

Idlib

De bijna één miljoen vluchtelingen, van wie meer dan de helft kinderen, kunnen door de vernietiging van huizen en infrastructuur in de nabije toekomst niet terugkeren. Dat stellen hulpverleningsorganisaties Save the Children en World Vison en Harvard Humanitarian Initiative, een onderzoekscentrum van Harvard University, in een rapport dat zaterdag is gepubliceerd.

Volgens de organisaties is in de negen jaar dat het conflict in Syrië nu duurt, 45 procent van de regio vernietigd. Ze baseren zich op analyses van satellietbeelden die van verschillende gebieden in het zuiden en oosten van Idlib zijn gemaakt. In de onderzochte gebieden is bijna een derde van de gebouwen verwoest of aanzienlijk beschadigd, stellen de onderzoekers.

