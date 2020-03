Hindoes drinken koeienpis tegen virus

New Delhi

Ongeveer tweehonderd hindoes kwamen zaterdag in de Indiase hoofdstad New Delhi bijeen om koeienurine te drinken. Dat deden ze om het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Hindoes beschouwen koeien als heilige dieren. Volgens hen heeft de urine van de dieren geneeskrachtige eigenschappen en helpt het drinken tegen ziektes. Deskundigen hebben juist herhaaldelijk gezegd dat koeienpis helemaal niet helpt tegen aandoeningen en kwaaltjes. Veel hindoes zijn het daar niet mee eens. 'We drinken al 21 jaar de urine van koeien', zei een van de aanwezige gelovigen zaterdag. <