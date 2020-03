Hongkong lijkt het coronavirus in toom te houden. Zo werkt het succes van Hongkongs fluwelen hand

Onder de Hongkongse bevolking is er veel draagvlak voor maatregelen tegen het virus. Daardoor kan het virus effectief in toom gehouden worden. (beeld REUTERS)

Normaal gesproken had Timtims moeder deze week weer naar kantoor gemoeten, na anderhalve maand thuiswerk. Maar nadat in haar Hongkongse flatgebouw een coronabesmetting was ontdekt, besloot ze twee weken langer thuis te blijven. De coronapatiënt woonde boven in haar appartementsblok en zij helemaal beneden, maar je wist maar nooit. Ze wilde haar collega’s geen onnodig risico laten lopen.

zonder lockdown

Die behoedzaamheid blijkt zijn vruchten af te werpen: vijftig dagen na de eerste besmetting heeft Hongkong 120 bevestigde gevallen, terwijl het elke dag 1500 mensen test. Gezien de nabijheid van het Chinese vasteland, met ruim 80.000 besmettingen, is dat een opzienbarende prestatie. De Hongkongse a..

