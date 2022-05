Oprukken naar het Hooggerechtshof: ‘Stukje bij beetje werd het moeilijker om een abortus te krijgen’

Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat op het punt om het landelijk recht op abortus af te schaffen. In 2020 schreef Amerika-journalist Laila Frank dit achtergrondartikel over de abortuskwestie in de Verenigde Staten. Abortus komt in het zuiden van de Verenigde Staten opnieuw voor het Hooggerechtshof. De kaarten voor de prolifebeweging lijken gunstig geschud.