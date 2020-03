Delen van privacy over (kerkelijke) coronapatiënten in Zuid-Korea leidt tot angst om gestigmatiseerd te worden

Het delen van privacygevoelige informatie over (kerkelijke) coronapatiënten in Zuid-Korea leidt tot angst om gestigmatiseerd te worden. Daarover maken sommige patiënten zich drukker dan over de kans op overlijden, melden deskundigen.

Wie in Zuid-Korea woont, krijgt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat sms'jes van de regering met updates over het coronavirus. (beeld afp / Jung Yeon-je )

Seoul

Slachtoffers van religieuze laster. Zo noemt de Zuid-Koreaanse Shincheonji-gemeenschap twee van zijn kerkleden, die zich onlangs van het leven hebben beroofd. Een vrouw uit Jeongeup sprong van haar balkon na een ruzie met haar man over haar lidmaatschap van de kerk.

De gemeenschap wordt door de Zuid-Koreaanse overheid gezien als een sekte. Volgens The Korea Times was de vrouw zeven jaar nadat het stel elkaar had leren kennen, lid geworden van de omstreden kerk. Sinds de uitbraak van het coronavirus in het land, waarvan Shincheonji het epicentrum is, zat de vrouw in quarantaine en werden de ruzies over de kerk heviger. Twee ..

