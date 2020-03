Emotioneel slot zaak-Weinstein

Veel meer had de rechter in Manhattan filmproducent Harvey Weinstein niet kunnen opleggen.

De vrouwen die tegen hem getuigden, vielen elkaar huilend in de armen. Zelf voelde hij zich slachtoffer van een heksenjacht.

New York

En dan begint iemand te timmeren. Nét als rechter James Burke in zaal 99 op de 15e verdieping van het Hooggerechtshof in Manhattan zijn vonnis wil uitspreken - het vonnis dat bepaalt of de 67-jarige Harvey Weinstein de rest van zijn dagen in de cel zal slijten of niet, het vonnis ook dat een kroon zal zijn op de #MeToo-beweging of niet - klinkt uit een belendende kamer luid getik op een ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .