Nieuwsanalyse: Joe Biden heeft alle winden mee bij bij verkiezingen

Een week na ‘Super Tuesday’ vond ‘Big Tuesday’ plaats. Bij die voorverkiezingsronde in de Verenigde Staten waren in zes staten 352 kiesmannen te verdelen. De strijd bij de Democraten ging, en gaat voorlopig nog, tussen Joe Biden (77), vicepresident onder Barack Obama, en Bernie Sanders (78), senator uit de staat Vermont en in 2016 pas in juni verliezend kandidaat tegen Hillary Clinton. Het g..

kansberekening

Maar Biden won, in vier staten, Washington bleef lang een nek aan nekrace en alleen North Dakota, de politiek kleinste staat was voor Sanders. Het aantal kiesmannen laat zich niet meteen vertalen, maar RealClearPolitics, de site die de uitslagen het beste live bijhoudt, kwam woensdagmiddag tot 823 ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .