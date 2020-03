Zo bedreigt corona nu ook de Franse gemeenteraadsverkiezingen

De Franse president Macron (derde van rechts) vergadert over de gevolgen van het coronavirus. (beeld AFP/Thibault Camus)

Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.

Het belangrijkste nieuws in uw inbox

Vijf artikelen per maand gratis

Niets aan de hand, meldt minister minister Christophe Castaner (Binnenlandse Zaken) in een poging democratie haar werk te laten doen. ‘Stemmen is volkomen veilig.’

Al jaren staan de data van de Franse gemeenteraadsverkiezingen vast: 15 en 22 maart 2020. Maar het coronavirus sloeg toe en er zijn in Frankrijk al meer dan dertig mensen aan overleden. Maandag werd bekend dat minister Franck Riester (Cultuur) is geïnfecteerd . Een dag later meldde pre..

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.