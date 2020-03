Geen Nederlandse bloemen bij paaszegen paus om coronavirus

Bloemist Paul Deckers uit Posterholt helpt al jaren mee bij het versieren van het Sint-Pietersplein in Rome waar de paus met Pasen de paaszegen Urbi en Orbi uitspreekt, maar dit jaar ziet hij ervan af. “De ontwikkelingen omtrent het coronavirus in Italië zijn zeer ernstig” schrijft hij dinsdagavond op Facebook.

“In overleg met alle betrokkenen van het project ‘#bloemen voor de paus’ is besloten dit jaar de bloemversiering op het Sint Pietersplein met Pasen niet door te laten gaan. Gezien het gezondheidsrisico dat een bezoek aan Italië met zich meebrengt is dit de enige juiste beslissing”, is te lezen op de pagina. Deckers is al sinds 1988 betrokken bij de versiering van het plein bij de Sint-Pieter. Hij heeft tientallen arrangementen ontworpen. De bloemenversiering wordt traditioneel aangeboden door de Nederlandse sierteeltbranche. Deckers werd in 2015 hoofdarrangeur van de Nederlandse bloemenpracht op het plein in Vaticaanstad. Hij kreeg in dat jaar een pauselijke onderscheiding van paus Franciscus.

De paus spreekt op eerste paasdag traditioneel de paaszegen Urbi en Orbi uit. Hij werd daarbij omringd door een bloemenzee uit Nederland. Het Sint-Pietersplein in Rome was vorig jaar bijvoorbeeld versierd met zo’n 30 ton aan bloemen, planten en bomen.