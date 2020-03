Verrassend excuus koning aan Indonesië gunstig ontvangen

De excuses van koning Willem-Alexander voor Nederlands geweld in Indonesië komen onverwacht, hoewel ze eraan zaten te komen.

De koning lijkt een voorschot te nemen op de uitkomsten van een breed, door de regering gefinancierd onderzoek naar Nederlands geweld in Indonesië.

Den Haag

De excuses die koning Willem-Alexander dinsdag uitsprak voor de ‘geweldsontsporingen van Nederlandse zijde’ tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949), krijgen een overwegend gunstig onthaal in Nederland.

‘Een mooi en koninklijk gebaar’, zei Ben Bot, minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende II in het Radio 1 Journaal. Op 17 augustus 2005 was Bot aanwezig bij de viering van zestig jaar Indonesische onafhankelijkheid, die werd uitgeroepen op 17 augustus 1945. Bot zei toen dat Nederland tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .