Coronavirus: lessen van Taiwan na de SARS-uitbraak

Taiwan had met China als buurland een van de zwaarst getroffen gebieden kunnen zijn als het gaat om het coronavirus. Er wonen en werken zo’n 850.000 Taiwanezen in China. Toch heeft het eiland met 45 vastgestelde gevallen en één dode de uitbraak meer onder controle dan andere Aziatische landen zoals Zuid-Korea, Japan en Iran.

Journalisten in Taiwan aanwezig bij een persconferentie van onderzoeksinstituut Academia Sinica in Taipei. (beeld epa / David Chang)

Taipei

‘Het succes van Taiwan heeft te maken met de ervaring die het heeft opgedaan tijdens de SARS-uitbraak in 2003’, vertelt Milton Tseng van de Taiwanese ambassade in Nederland. Het eiland heeft op harde wijze geleerd van de gevolgen van de SARS-epidemie, waarbij Taiwan een van de zwaarst getroffen gebieden was. Vandaar dat de regering vroegtijdig alert was, toen er berichten kwamen uit China ov..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .